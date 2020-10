Al principio furono Tom Hanks e la moglie Rita Wilson. Era il 12 marzo scorso e la notizia del contagio del premio Oscar fu probabilmente il primo chiaro segnale al mondo che il Covid-19 non faceva distinzioni di censo. Da allora, l’elenco dei vip positivi e anche di quelli uccisi dal coronavirus si è allungato più o meno in maniera direttamente proporzionale con le curve dei contagi e sta subendo una nuova impennata negli ultimi giorni, con il propagarsi della prevista e temuta seconda ondata: dai massimi leader politici come Donald Trump, Boris Johnson e in Italia Silvio Berlusconi alle altezze reali del calibro di Alberto II di Monaco e del principe Carlo d’Inghilterra, dalle superstar di ogni settore dello showbiz e di ogni età, tra Madonna, Andrea Bocelli, Mel Gibson e Robert Pattinson, a quelle dello sport, da Cristiano Ronaldo a Federica Pellegrini e Valentino Rossi.

