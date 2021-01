Suscita molto interesse e preoccupazione il problema delle varianti del virus Sars-CoV-2 che sta emergendo in contemporanea o quasi con la disponibilità di vaccini contro il pestifero coronato. Parlo delle varianti che hanno accumulato mutazioni in regioni critiche della proteina S1 dello spike virale e precisamente nel dominio di legame (RBD) dello spike al nostro recettore ACE2: è diffuso il timore che queste varianti possano sfuggire agli anticorpi neutralizzanti generati dalla vaccinazione. Ma come questo è possibile ed è tanto realistico da far seriamente pensare a costruire nuovi e diversi vaccini, cosiddetti di seconda generazione, mentre di fatto non abbiamo ancora vaccinato le nostre popolazioni? Per capirlo, dobbiamo ripartire dall’inizio.

Mutazioni e selezione

Possiamo grossolanamente semplificare il problema dicendo che ACE2 è la serratura sulla superficie delle nostre cellule ed RBD è la chiave che il virus usa per entrare nelle cellule, replicarsi e dare inizio alla catena di eventi patologici che, in soggetti a rischio, può anche comportarne il decesso. I vaccini che stiamo usando inducono la generazione di anticorpi che appiccicandosi alla chiave la rendono incapace di inserirsi nella serratura ed aprirla. Come sappiamo ormai da tempo, Sars-CoV-2, come altri virus, fa numerosi errori quando si replica, alcuni li corregge ma altri no e ne fa anche sulla sequenza che codifica RBD, la chiave. Sono le mutazioni e quelle che modificano la chiave in modo che non entri più nella serratura automaticamente comportano la morte del virus, la cosiddetta selezione negativa: il virus non può replicarsi e muore. Altre mutazioni, però, possono rendere la chiave capace di inserirsi con maggiore efficienza nella serratura, in modo da favorire la velocità ed il numero di particelle virali che entrano nelle cellule. Queste mutazioni aiutano la trasmissione del virus e saranno selezionate positivamente, il virus vive ed infetta. Va da sé che il virus fa anche mutazioni neutrali, che non gli cambiano niente e sono irrilevanti per il nostro discorso.

Le mutazioni dove il virus circola di più

E’ importante qui realizzare che più il virus si replica, più si trasmette nella popolazione e più mutazioni avvengono, su cui può esercitarsi la selezione positiva a suo vantaggio. Non è quindi sorprendente che l’accumulo di mutazioni che abbiamo illustrato dianzi non sia avvenuto in Nuova Zelanda o in Corea del Sud, dove la diffusione del virus è stata ben controllata, ma in Gran Bretagna e in Brasile dove si è lasciato un bel po’ libero il coronato di scorrazzare in lungo ed in largo perché tanto “avremo l’immunità di gregge e non importa che un po’ dei nostri cari muoiano” (UK) o “tanto tutti dobbiamo morire” (Brasile). Queste varianti hanno una più elevata capacità di trasmissione: si stima che quella inglese sia doppia o quasi del ceppo con la mutazione italiana D614G, che era già a sua volta più trasmissibile del ceppo originale di Wuhan. Se importata in altri Paesi, come forse è accaduto in Sud Africa, può poi liberamente affermarsi. E mi atterrisce il sentir dire, con malcelati sospiri di sollievo, che però queste varianti non sono più letali! Lo sono, lo sono perché se il virus si trasmette con crescita esponenziale in una popolazione suscettibile, hai voglia i morti che farà, molto più che se fosse aumentata la sola capacità patogena ma senza aumento della trasmissione, come ha fatto ben rilevare Christian Yates, biologo molecolare e statistico dell’Università di Bath, in UK.

Mutazioni e vaccinazione

Mettiamo adesso che noi ci vacciniamo: dopo il giusto tempo e le due dosi avremo una moltitudine di anticorpi neutralizzanti che di fatto impediscono alla chiave virale di entrare nella serratura cellulare. Il virus non può più infettarci. Ma sappiamo che lui fa continue mutazioni nel suo RBD. Possono alcune di queste far sì che la chiave si modifichi tanto da non essere più riconosciuta dagli anticorpi ma conservi intatta la capacità di entrare ed aprire la serratura? E’ certamente possibile. La storia dei virus influenzali ed alcune ricerche recenti su Sars-CoV-2 del gruppo di Rino Rappuoli e di quello di Jesse Bloom ( citate in precedenti articoli) lo dimostrano anche per il coronavirus, sia pure in condizioni particolari, non direttamente riferibili ai soggetti vaccinati. Le tre varianti di Sars-CoV-2 più interessanti, originatesi indipendentemente in continenti diversi (Europa, Americhe ed Africa) hanno accumulato circa una ventina di mutazioni puntiformi ed una piccola delezione, in definite regioni della chiave virale ed in un breve lasso di tempo. Almeno una di queste, la mutazione nella posizione 484, se accompagnate da altre mutazioni, diminuisce di 10 volte il titolo neutralizzante del siero di soggetti convalescenti. Qui è opportuno ricordare che le quantità e le specificità degli anticorpi anti-RBD nei sieri convalescenti sono grosso modo equivalenti a quelli dei vaccinati. Almeno in due casi, quello inglese ed ancor più in quello brasiliano di Manaus, l’accumulo di mutazioni è avvenuto in una fase di espansione della curva epidemica con decine di migliaia di nuovi casi ogni giorno e, a Manaus, in una popolazione già tanto estesamente colpita nella prima ondata, che ci si aspettava avesse addirittura raggiunta l’immunità di gregge. Il sospetto è che tutta questa cascata mutazionale sia in qualche modo una selezione positiva, una “risposta” del virus o, se volete un po’ fantasticare, una ” preparazione” del virus ad evadere la risposta immunitaria contro la sua chiave d’ingresso nelle nostre cellule. Mentre tutto rimane da dimostrare, e può ben essere che i vaccini attuali perdano al massimo solo un po’ della loro efficacia contro queste varianti, è un obbligo prepararsi a quelle modifiche dei vaccini che possono fare sì che questo od altri set mutazionali ne inficino l’efficacia.

Nuovi vaccini con più componenti?

In proposito potrebbero essere d’aiuto quei vaccini, alcuni dei quali già fatti ed usati (vedi il vaccino cinese con virus inattivato) ed altri in corso di sperimentazione, la cui composizione non è limitata agli RBD del virus ma che contengono altre componenti che pure stimolano risposte immunitarie protettive. La maggiore è la nucleoproteina virale, la proteina N, di cui è nota da tempo la capacità di stimolare risposte protettive contro le infezioni da coronavirus. In una recentissima, importante pubblicazione del gruppo di Oxford sul New England Journal of Medicine viene riportato che operatori sanitari con alto livello di anticorpi anti-N, come quelli con anticorpi contro la proteina spike, hanno un basso rischio di reinfettarsi, almeno entro i sei mesi in cui sono stati studiati. E’ augurabile che la composizione di eventuali vaccini di seconda generazione non venga limitata alla sola proteina spike o gli RBD (mutati), come i vaccini che stiamo usando adesso, ma possa contemplare la combinazione di più componenti virali, con particolare riguardo alla proteina N. E’ molto più difficile per il virus sfuggire con le sue mutazioni ad un vaccino con più componenti immunogeniche: sarebbe costretto a farne tante che prima o poi gli toglierebbero la capacità di infettarci o di causare malattia. Potrebbe alla fine farlo, però, il coronato, pur di sopravvivere con noi, ma accettando il trade-off , senza troppo danneggiarci. Ci è già riuscito con il raffreddore.

*Membro dell’American Academy of Microbiology