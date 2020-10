Dall’inizio della pandemia, e ora con la sua recrudescenza, riceviamo numerosi messaggi in cui si chiedono chiarimenti sul sistema di conteggio, sottolineando come sia “scorretto” il sistema con cui calcoliamo i dati che comunichiamo ogni giorno. Cerchiamo quindi di fare chiarezza una volta per tutte sul perché i dati sono quello che sono. (e sì, è capitato che a volte sbagliassimo i dati, ma l’abbiamo sempre corretto e questo non ha niente a che vedere con il ragionamento qui di seguito). Nella maggioranza dei casi si tratta di una confusione tra valori assoluti e variazioni quotidiane. Ci scusiamo se alcune delle cose scritte qui sotto risulteranno ovvie, ma per essere precisi ripercorriamo tutto il ragionamento dall’inizio. La prima cosa da chiarire è che con Attualmente positivi (AP) si intende la platea delle persone che in questo momento risultano positive al virus. Si entra in questo ‘insieme’ al primo tampone positivo e si esce in due modi: con la guarigione (due tamponi negativi) o purtroppo con la morte. Al 5 ottobre 2020 questa platea è composta da 58.903 individui in Italia. Il secondo insieme da tenere in considerazione è quello dei Casi totali (CT), che spesso non trovate nei nostri pezzi o nelle nostre grafiche di sintesi. E’ il numero di persone che sono state contagiate dall’inizio dell’epidemia, che siano ancora attualmente positivi, guariti (G) o deceduti (D). Questo dato (al 5 ottobre 2020) è pari a 327.586 individui. Nello specifico 327.586 casi totali = 58.903 attualmente positivi + 36.002 deceduti + 232.681 guariti.

Se preferite senza numeri, in formula è CT = AP + D + G. I Nuovi casi (NC) che definiamo anche Nuovi positivi sono il dato quotidiano degli individui che hanno ricevuto un tampone positivo nelle ultime 24 ore. O, detta in altra maniera, l’aumento giornaliero dei casi totali. Quindi NC = variazione CT (o in termini matematici ΔCT, dove delta indica la variazione). I casi totali, i guariti e i deceduti sono insiemi che crescono nel tempo e non possono mai diminuire. Gli attualmente positivi e i nuovi casi / nuovi positivi invece possono sia crescere che decrescere, a seconda di come cambia il rapporto tra nuovi casi, deceduti e guariti. I dati che comunichiamo ogni giorno non sono altro che una derivazione della formula di cui sopra. ΔCT = ΔAP + ΔD + DG

ovvero

ΔAP = ΔCT – ΔD – DG La variazione giornaliera (in aumento o in discesa) degli attualmente positivi è uguale alla crescita giornaliera dei nuovi casi meno la crescita giornaliera dei guariti e l’aumento giornaliero dei morti.

Per fare un esempio: una variazione nulla degli attualmente positivi vorrebbe dire che in un giorno con 1000 dimessi (e ipotizziamo zero morti) ci sarebbero mille nuovi casi individuati. 1000 nuovi – 1000 guariti farebbe sì che il totale numerico delle persone attualmente positive rimane uguale, anche se poi i singoli individui sono diversi.

Sarebbero ‘entrati’ nell’insieme degli attualmente positivi Mario Rossi, Gianni Bianchi e altri 998 individui mentre sarebbero guariti Paolo Bruni, Franca Verdi e altri 998. Teste diverse, ma numero uguale.







Fonte