I vaccini contro il Covid non esistono ancora, “quando saranno registrati dalle agenzie regolatorie li chiameremo così. Fino a quel momento sono solo candidati vaccini. Lo afferma in un’intervista a Repubblica Ranieri Guerra, precisando che “quando i candidati saranno registrati dalle autorità regolatorie, avremo accesso anche ai dati di sperimentazione”. Sull’andamento dell’epidemia, “i casi stanno decelerando – avverte il direttore aggiunto dell’Oms e membro del Cts – ma la curva non ha iniziato a scendere. Servono molti ‘se’ prima di vedere un calo dei contagi nei prossimi giorni. Se continuiamo a gestire la situazione come negli ultimi 15 giorni e mantenere la disciplina, se evitiamo di fare gli scemi come in estate e se permane la pace politica e amministrativa raggiunta tra i vari livelli dell’ordinamento, vedremo presto la flessione della curva”.

Fonte