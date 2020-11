Ricoveri e decessi per il covid aumenteranno per qualche giorno, poi si vedranno gli effetti delle misure legate al Dpcm. E’ la previsione del direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra, ospite di ‘Buongiorno’ su Sky Tg24, sullo sviluppo dell’emergenza coronavirus. Stiamo vedendo “un rallentamento della velocità di crescita, non ancora una piega decisa verso il basso della curva di aumento dei casi e quindi dei ricoveri. C’è sempre uno sfalsamento temporale tra la positività generale della popolazione e il numero di ricoveri e decessi, questi due li vedremo crescere ancora per qualche giorno”, dice.

