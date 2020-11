“La zona rossa in Calabria come in qualsiasi altra Regione penalizza le attività economiche in maniera devastante. La chiusura degli agriturismi penalizza tutto ciò che ruota intorno alle aziende agricole, perché molto spesso laddove c’è un agriturismo c’è un’azienda agricola che produce e quindi non venderà i suoi prodotti al dettaglio, dove c’è un margine più alto che consente alla stessa di avere un reddito più adeguato in un momento in cui l’agricoltura soffre proprio di mancanza di margini sui prodotti venduti”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Mario Grillo, vicepresidente di Cia Calabria e titolare con i familiari dell’agriturismo ed azienda agricola ‘Fattoria Biò’ tra i boschi e i laghi dell’altopiano silano, spiega gli effetti sull’agricoltura calabrese della decisione del governo nazionale di inserire la Calabria nelle zone rosse per il contrasto alla pandemia da coronavirus.

Fonte