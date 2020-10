“Ci siamo lasciati alle spalle con fatica il tempo dei bilanci in rosso e da anni tutte le fondazioni liriche hanno bilanci in pareggio, non possiamo tornare indietro perché il rischio che corriamo è quello“. E’ un appello quello che il presidente dell’Anfols, Francesco Giambrone, lancia al governo al quale dice: “Guardiamo i dati, ragioniamo insieme e troviamo soluzioni”. Oggi l’Anfols si riunisce per discutere e affrontare l’emergenza: “Chiederemo un incontro con il ministro Franceschini – dice Giambrone all’Adnkronos – Puntiamo a ottenere dei correttivi al Dpcm e maggiori risorse, un vero ristoro che non abbiamo visto, nonostante ci fossero i 245 milioni del fondo emergenza spettacoli dei quali nulla è andato alle fondazioni liriche“.

