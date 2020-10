“A volte il male dell’Italia sono gli italiani stessi. I benpensanti, coloro i quali in questi giorni stanno puntando il dito verso chi ha avuto il coraggio di scendere in piazza. Subito non si è perso tempo a incolpare gli ultras, il mondo dell’estremismo di destra. Perché è diventato un gioco tanto scontato quanto sporco. Chi scende in piazza ora sta facendo anche le veci di un’opposizione immobile che al massimo fa comizi in tv o appelli sui social. Quando qui c’è un popolo che avrebbe bisogno di punti di riferimento”. Così all’Adnkronos Franco Costantino, in arte “Franchino”, leader degli Ultras Lazio.

Fonte