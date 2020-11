Troppe informazioni

E’ tutta colpa della Cina: laa è stata creata ad arte dal Dragone per prendere il controllo del pianeta Terra. Per fortuna ilnon esiste, dunque stiamo tutti senza, che d’altra parte fa malissimo alla salute. L’emergenza? Niente di più falso. Gli ospedali italiani sono vuoti, e le immagini che vediamo in Tv sono prodotte da professionisti al soldo di Soros o di Bill Gates… Le chiamiamo bufale, fake news, negazionismi e complottismi, anche se forse sarebbe più corretto definirle false credenze (dall’inglese “false beliefs”). Eppure a queste affermazioni crede sinceramente una certa parte della popolazione mondiale. Italiani compresi, come si è visto dalla partecipazione alle manifestazioni no-mask delle scorse settimane, dalle violente discussioni sui social, e dai sondaggi, come quello condotto già nel marzo di quest’anno da BVA Doxa, secondo cui per un quarto dei nostri connazionali la pandemia sarebbe frutto di una non meglio identificata forza esterna.

E’ uno dei tanti effetti della Covid-19: la scoperta di un mondo articolato e complesso di uomini e donne che, magari in perfetta buona fede, sostengono e diffondono notizie non basate sulla realtà dei fatti. I motivi sono tanti. Quello più immediato e banale è che il fenomeno pandemia è troppo complesso per essere semplificato in modo ragionevole: ci arriva ogni giorno una quantità vertiginosa di dati e immagini che non è affatto facile interpretare e gestire. L’informazione scientifica proviene dalle fonti più disparate, non necessariamente autorevoli, ed è per giunta in continuo divenire. Insomma, distinguere il vero dal falso – detto che la scienza in generale, e ancor più la medicina, ha per sua natura una certa difficoltà nello stabilire un confine netto tra le due categorie – non è affatto semplice.



La disinformazione

E’ indubbio però che quello della disinformazione sia un problema rilevante anche ai fini del contenimento della pandemia, da analizzare con tutti gli strumenti a disposizione. Alla base di questo fenomeno globale (che non è nuovo, ma la cui diffusione le connessioni digitali amplificano e velocizzano) ci sono diverse ragioni, di natura socio-culturale, psicologica, e persino neurologica, come ben racconta uno studio appena pubblicato sul Journal of American Medical Association a firma di Bruce Miller, del Memory and Aging Center dell’Università della California a San Francisco. “Miller – spiega Stefano Cappa, professore di Neurologia all’Istituto di Studi Superiori di Pavia e alla Fondazione Mondino, e membro della Società Italiana di Neurologia – è un grande esperto di demenza fronto-temporale. E usa questa competenza per trovare delle similitudini tra i pazienti con questa condizione e persone del tutto sane che però mostrano comportamenti analoghi in termini di “false credenze'”.

Una provocazione

Una sorta di provocazione, dunque, che non deve farci pensare ai negazionisti come individui malati, bensì aiutarci ad analizzare i meccanismi del cervello umano che ci rendono vittime delle fake news. D’altra parte, scrive Miller, le credenze che si basano su informazioni false, esattamente come quelle fondate sulla verità, hanno origini neurali e riflettono le connessioni nei circuiti cerebrali dedicati. Gli studi sui disturbi neurodegenerativi che colpiscono questi circuiti aiutano a comprendere i processi neurali alla base della creazione e della diffusione di credenze non basate sulla realtà.



Per capire di cosa stiamo parlando, spiega Cappa, dobbiamo innanzitutto pensare che tutti noi siamo sottoposti a un carico informativo quotidiano che non ha precedenti nella storia dell’umanità. Per non soccombere sotto questa mole di dati è necessario operare una selezione, separando le informazioni degne di nota da quelle che non lo sono. Ebbene, in alcune malattie neurologiche questo meccanismo salta: le informazioni arrivano al cervello degradate o con molto ‘rumore’ intorno, il filtro non funziona bene e l’attenzione viene richiamata in modo abnorme solo da quelle che vengono gridate o molto ripetute da chi ci sta intorno – analogamente a quanto succede quando si viene attratti dai titoli cubitali o ci si fida solo degli elementi molto condivisi sui social.

La percezione

Un altro dei fattori che interviene in questo processo è quello della percezione. “Immaginiamo di scorgere un oggetto in condizioni di scarsa visibilità”, spiega Cappa. “Quello che vediamo è solo una parte dell’esistente, ma il nostro cervello ricostruirà anche quello che in realtà non vediamo. In questo normale processo si inserisce l’aspettativa. Mi spiego: se sono su un sentiero di campagna e vedo un movimento tra i cespugli, mi aspetto di vederne sbucare un cane, non un elefante. Ma se mi aspetto un elefante, sarò convinto di avere visto un elefante anche sulla base di informazioni che altri interpretano come riferibili a un cane. In questo senso le mie aspettative sono preponderanti sull’informazione effettiva, e l’informazione frammentaria che ricevo viene completata dal cervello e interpretata sulla base di quello che io mi aspetto”. Chi vede elefanti là dove ci sono cani, per di più, è incrollabilmente convinto di essere nel giusto.

“Ad accomunare alcuni disturbi neurologici e le false credenze – continua Cappa – è infatti un’idea della realtà che nessuno è in grado di scalfire, dunque assolutamente impermeabile a qualunque cambiamento”. Alcuni pazienti colpiti da demenza frontotemporale, spiega Miller, credono di aver vinto alla lotteria, e questo li porta a spendere soldi che non hanno. Ma è del tutto inutile discutere con loro e cercare di fargli capire che la loro ricchezza non esiste, perché i loro circuiti nei lobi frontali hanno perso la capacità di confermare o smentire la validità di un’idea, in questo caso la propria ricchezza.

Cosa fare con i complottisti?

Questo significa che dobbiamo smetterla di discutere con i complottisti? “Non in assoluto – sostiene Cappa – ma dobbiamo imparare a distinguere tra le diverse categorie di persone che subiscono il fascino delle fake news. A coloro che non hanno gli strumenti culturali per interpretare la complessità, questi strumenti vanno forniti, con una buona istruzione, divulgazione, comunicazione. Con quelli che affrontano il tema come un dogma, invece, forse non vale la pena perdere tempo. In ogni caso – conclude il neurologo – chi è in buona fede non andrebbe mai deriso o insultato, cosa che invece accade di frequente a causa della polarizzazione delle opinioni”.



Scarsa conoscenza scientifica

Per comprendere un fenomeno complesso è indispensabile quindi quella che Miller chiama science literacy, una consuetudine con il procedimento logico e scientifico e con il pensiero critico che forse non è così diffusa in Italia. E nemmeno negli Stati Uniti, a detta dello studioso: una valutazione nazionale condotta nel 2015 dal National Assessment of Educational Progress (NAEP) su 11000 studenti di fine liceo ha mostrato che solo il 22 per cento di questi aveva una buona conoscenza scientifica, mentre il 40 per cento era classificato come “al di sotto delle competenze di base”. In uno studio condotto su 9654 adulti statunitensi, il 48 per cento di chi aveva un’istruzione superiore credeva che ci fosse del vero nella teoria del complotto secondo cui la pandemia è stata pianificata da forze oscure, ma solo il 15 per cento tra quelli con una formazione post-laurea condivideva questa idea. L’alfabetizzazione scientifica – la ricerca di dati a supporto di una affermazione, lo studio delle fonti, la riproducibilità di un esperimento e così via – non è esclusiva dei medici o degli scienziati, sottolinea Miller. Dovrebbe fare parte dell’istruzione primaria e secondaria, e affinata per risolvere problemi all’università o nella vita professionale. Se questo processo di confronto tra tutti gli aspetti di un problema non viene insegnato da piccoli, un individuo è più suscettibile a credere a informazioni false.



Gli italiani e la Scienza

A questo proposito va detto che l’Italia non si è mai distinta per l’amore nei confronti della cultura scientifica, a cominciare dalle scuole. Ma è una lunga storia, anche senza scomodare Croce e Gentile e il popolo di poeti. “La sfiducia nella scienza che percepiamo oggi, e che alimenta i negazionismi sul Covid, è frutto di un processo iniziato probabilmente alla fine della seconda Guerra mondiale con la bomba di Hiroshima”, dice Federico Neresini, sociologo all’Università di Padova che da sempre si interessa dei rapporti tra scienza, tecnologia e società.

Bassa fiducia nelle istituzioni pubbliche

Ma attenzione: l’Italia non è un paese di complottardi, o comunque non stiamo messi peggio di altri in Europa. A differenza di altri paesi però noi abbiamo un aggravante, continua il sociologo: una bassissima fiducia nelle istituzioni pubbliche. Nel momento in cui la Scienza viene percepita come espressione dell’establishment, la sfiducia si estende anche alla categoria degli scienziati. Che per altro hanno le loro responsabilità, almeno dal punto di vista della comunicazione. “Lavorando sul tema delle biotecnologie e della loro accettazione da parte dell’opinione pubblica, ci siamo accorti di un fenomeno illuminante per quello che accade oggi”, continua Neresini: tra le persone che percepivano gli esperti divisi su un tema scientifico, in particolare quello delle cellule staminali, il tasso di opposizione era doppio rispetto a chi invece percepiva una concordia tra gli scienziati. Andare in televisione l’un contro l’altro armati per sostenere tesi opposte, insomma, non aiuta. E però la scienza è fatta anche di questo: di conoscenze che si costruiscono attraverso il confronto tra dati e ipotesi diverse. “Il punto è che in Italia manca un dibattito pubblico di buon livello sulla scienza, anche per colpa dei media, per i quali la ricerca arriva in prima pagina solo quando, metaforicamente parlando, nasce un bambino con due teste”, aggiunge Simone Gozzano, che insegna Filosofia della Scienza all’Università dell’Aquila. Se invece ci abituassimo all’idea che gli scienziati sono sempre sul ring, tanto più se si muovono sul limite estremo delle conoscenze come è il caso del coronavirus, avremmo meno problemi ad assistere alle loro legittime divisioni, e non ci rifugeremmo nelle false credenze per paura di affrontare quello che stiamo cominciando a capire e che ci spaventa moltissimo: il fatto che la scienza non è in grado di fornirci verità assolute.



C’è un ulteriore aspetto da considerare. Per difenderci dalle bufale non basta solo una migliore alfabetizzazione scientifica. Servirebbe – aggiunge Federico Conte, presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio – anche una alfabetizzazione emotiva. Un abc dei sentimenti che ci consentirebbe di tollerare meglio la paura, le frustrazioni, l’attesa o la mancanza di notizie certe sul coronavirus. Se non possediamo gli strumenti per gestire queste emozioni negative – e la psicologia, dice Conte, è da sempre considerata roba da ricchi, quindi non fa parte del bagaglio primario – e se dunque non sappiamo contenerle cognitivamente, dobbiamo trovare una causa esterna che ci aiuti a elaborarle. In questo il complottismo ha una funzione salvifica: ci aiuta a trovare una spiegazione, ci permette di dare la colpa a qualcuno, ci consente di sfogare la nostra rabbia sugli altri, secondo un meccanismo che, fatte le debite proporzioni, è simile a quello che si ritrova nella violenza domestica. Sfogo sui familiari la mia incapacità di gestire la frustrazione perché le cose non vanno come vorrei, perché il mondo non funziona secondo i miei schemi. Il che spiega anche, conclude Conte, perché il discorso sociale (e social) sulla pandemia sia così polarizzato e pieno di aggressività.



Ne usciremo? Secondo Miller sì, a patto che ci si impegni su alcuni fronti. L’educazione scientifica dovrebbe essere parte integrante dell’istruzione, a partire dall’infanzia e per tutta la vita. Scienziati, medici ed esperti di salute pubblica dovrebbero impegnarsi nel dialogo sui temi caldi (mascherine, vaccini, farmaci anti-Covid). In ogni centro di cura dovrebbe essere disponibile materiale informativo chiaro e accessibile a tutti. Soprattutto, la comunità scientifica dovrebbe interrogarsi, insieme a politici e comunicatori, per capire cosa sia andato storto durante questa pandemia. Ed evitare di ripetere gli stessi errori alla prossima occasione, che certamente si ripresenterà.