Le regole per gli spettacoli dal vivo limitano inutilmente la possibilità di ripresa e per il settore questa non è altro che una falsa ripartenza. Perché stabilire un massimo di 200 posti in sale che ne possono contenere anche qualche migliaio? E, questo, a fronte di un rispetto totale e millimetrico dei protocolli richiesti dalle misure anti-Covid? E’ la riflessione che arriva dal Forum Arte e Spettacolo (Fas), che rappresenta oltre trenta realtà tutte convinte che il governo debba cambiare marcia. Non a caso il Fas ha scritto una lettera ai ministri dei Beni Culturali, dell’Economia, dello Sviluppo economico, della Salute e del Lavoro per chiedere “una urgente presa di coscienza, supportata da azioni concrete e immediate, da parte delle istituzioni”.

