“Adottano provvedimenti folli, non possiamo cambiare regole ogni 3 settimane”. Così su Libero il governatore della Lombardia Attilio Fontana sulle restrizioni dell’ultimo Dpcm e le regole che dovremo adottare a Natale per contenere l’epidemia da Covid. “Dal punto di vista epidemiologico – afferma – non ha senso che sia considerato sicuro muoversi per le visite nel proprio Comune e sia definito pericoloso andare a trovare qualcuno che abita nel paese di fianco. Mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto e sistemi questa norma, che mi sembra veramente una sciocchezza. Siamo ancora in tempo. Ho chiesto al premier Conte di intervenire”.

Fonte