Nonostante la pandemia, nonostante i timori del covid-19 Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di aprire il suo primo ristorante a Los Angeles, ‘Prince of Venise’, forte del successo del suo personalissimo e itinerante ‘street food’ a base di piatti legati alla tradizione italiana, ma soprattutto per mantenere fede ad una promessa. Fatta a se stesso. “La situazione è complessa e non nascondo i miei timori, anche se la vittoria di Joe Biden ha fatto bene agli Stati Uniti – ha confessato al settimanale francese ‘Point de Vue’- Ma sono convinto che non bisogna lasciare nulla di intentato, portare sempre a buon fine i progetti adattandoli, naturalmente per quanto possibile, a quanto sta accadendo intorno a noi”.

