Fil.Va, azienda di Varese con più di 40 anni d’esperienza nel mercato del monofilo sintetico e da sempre animata da un forte spirito di innovazione, asset fondamentale per continuare a garantire alla propria clientela la vasta gamma di prodotti tecnici che produce, lancia ‘Aria+’: una nuova linea di Dpi interamente made in Italy, realizzata con un innovativo tessuto non tessuto altamente filtrante, superprotettivo e ipertraspirante prodotto all’interno del gruppo di cui Fil.Va è parte, e finalizzata attraverso la saldatura a ultrasuoni, che evita la creazione di cuciture che potrebbero irritare il viso. È stato proprio il forte spirito di innovazione a far sì che l’azienda, con l’espandersi della prima emergenza sanitaria nella primavera scorsa, abbia deciso di integrare immediatamente la sua produzione con la creazione di semimaschere filtranti per uso privato o in ambito lavorativo.

