STRETTI tra problemi pratici come la cancellazione improvvisa di visite o esami programmati e un senso diffuso di abbandono e di incertezza. È così che i malati cronici e rari hanno vissuto il periodo di emergenza sanitaria dovuto al. Con il sistema sanitario nazionale concentrato nell’arginare la pandemia, per molti di loro il punto di riferimento sono diventate associazioni civiche e di tutela dei diritti. È quanto emerge dal XVIII Rapporto nazionale disulle politiche della cronicità, dal titolo ‘Isolati ma non soli: la risposta alla pandemia nel racconto delle associazioni’. Raccoglie le voci di 34 associazioni di pazienti che aderiscono al CnAMC, Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici, di Cittadinanzattiva.

“Un racconto che mostra, attraverso la vita delle persone con patologie croniche e rare durante il Covid-19, che se si fosse attuato a tutti i livelli il Piano nazionale delle cronicità, molta della sofferenza si sarebbe potuta evitare. Ma è un racconto che restituisce anche la grande forza riformatrice delle organizzazioni civiche, capaci di rispondere tempestivamente ai nuovi bisogni, organizzando servizi, costruendo alleanze, segnalando in modo puntuale cambiamenti normativi o procedurali necessari, mobilitando risorse, innovando le proprie modalità di funzionamento e introducendo e promuovendo pratiche dalle quali non si dovrà tornare indietro quando tutto sarà finito”, il commento di Anna Lisa Mandorino, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva.

I disagi dei malati son stati pratici e psicologici. Più di due su cinque raccontano di visite, esami o interventi cancellati; più di uno su tre ha avuto difficoltà a restare in contatto con gli specialisti e i centri di riferimento per la propria patologia; più di uno su dieci non aveva a disposizione i dispositivi di protezione individuale o non ha trovato i farmaci di cui aveva necessità perché, molto spesso, utilizzati per i pazienti covid. A questo si sono aggiunti, segnalati da quasi tre cittadini su cinque, incertezza, paura, ansia, tristezza, senso di solitudine, angoscia, fatica, confusione. Con consegueneze che si trascinano ancora oggi.

Una risposta ai malati è arrivate dalle associazioni che per restare in contatto e sostenerli, nell’85% dei casi, hanno potenziato le attività. Sono fioriti laboratori di dialettica per i ragazzi con sindrome della crescita; sportelli online per le donne con fibromialgia; corsi yoga online per l’endometriosi. Il 70% ha incrementato i canali di comunicazione verso i propri associati, il 50% ha attivato servizi di sostegno psicologico, il 38% servizi di socializzazione come laboratori, videochat di gruppo, raccolta di testimonianze, giochi, supporto sociale ed educativo, quasi il 15% ha organizzato videolezioni di attività motoria e circa il 9% ha attivato anche un servizio di assistenza legale e lavorativa. Per informare e comunicare in modo corretto un’associazione su tre ha stretto collaborazioni con professionisti sanitari.

Da questo periodo si può ricavare qualcosa che possa servire per non tornare indietro. Il ruolo dell’innovazione è stato fondamentale. Durante il lockdown tecnologia e digitalizzazione sono diventate la chiave per rinnovare l’offerta di servizi, per prendere in carico e gestire la malattia in emergenza, ma anche la prevenzione e l’aderenza terapeutica. È emersa l’importanza del fascicolo sanitario elettronico e dei servizi di telemedicina per controlli e consulti e per la gestione dei pazienti al domicilio.

La pandemia ci ha poi messo di fronte alla necessità di ridurre la burocrazia per dare più tempo alla relazione tra il medico e il paziente. Un’esigenza già sentita nel 2019 quando il 42,5% delle associazioni chiedeva più tempo e qualità in questo rapporto. Come fare? Secondo il rapporto di Cittadinanzattiva è utile portare a regime alcune procedure sperimentate durante il periodo di emergenza, come la ricetta dematerializzata e il rinnovo automatico dei Piani terapeutici. Ma anche consentire un accesso più veloce ai farmaci contro il dolore, facilitare i percorsi di riconoscimento dell’invalidità, garantire un’assistenza farmaceutica e protesica non solo efficace, ma anche equa su tutto il territorio nazionale.



L’esperienza della pandemia ci insegna anche l’importanza per i malati rari e cronici di poter contare su servizi di prossimità. Alcuni modelli di assistenza, che spostano prestazioni dall’ospedale al territorio o al domicilio, andrebbero estesi. Come la somministrazione di farmaci per pazienti oncologici al di fuori degli ospedali, utilizzando le diramazioni territoriali delle ASL/ASST o il domicilio del paziente; la consegna a casa in considerazione di particolari difficoltà di spostamento del paziente di terapie farmacologiche normalmente distribuite in modalità diretta. Ad ostacolare questo percorso, secondo il Rapporto Cnamc del 2019, la scarsa integrazione tra assistenza primaria e specialistica, la mancanza di continuità assistenziale nel passaggio da ospedale a territorio e il mancato potenziamento delle cure domiciliari, la scarsa personalizzazione delle cure.

Il messaggio è: tornare a curarsi. Nel 2019, l’82% delle persone con malattia cronica o rara ha registrato un ritardo di diagnosi dovuto a vari fattori fra i quali la sottovalutazione dei sintomi, la mancanza di personale specializzato sul territorio, le liste d’attesa. La pandemia ha accentuato tali problemi. Ma, come sottolinea il ministero della Salute, le persone con patologie croniche devono riprendere quanto prima i percorsi di cura, se rinviati nella fase emergenziale della pandemia. Per farlo occorre pianificare percorsi e procedure ad hoc per i soggetti fragili, offrendo uniformità e pari opportunità di accesso ai servizi a prescindere dal luogo di residenza e investire sul ruolo del caregiver.