Lo studio

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature dimostra che, in base ai dati raccolti in varie parti del mondo, lNonostante i timori di governi e autorità scientifiche, è emerso che le infezioni da COVID-19 non sono aumentate dopo la riapertura di scuole e asili nido a inizio anno scolastico. Anche nel caso in cui si verifichino focolai, questi generano un numero esiguo di contagi. Il che non significa che i bambini non si ammalino. I piccoli possono contrarre il virus e anche liberare particelle virali; i più grandi poi, hanno maggiori probabilità di trasmetterlo. Come interpretare questi dati?

“Le scuole e gli asili nido sono teoricamente un ambiente ideale per la trasmissione del coronavirus: si tratta di luoghi dove gruppi consistenti di individui si riuniscono al chiuso e per un tempo prolungato – spiega Walter Haas, epidemiologo di malattie infettive presso il Robert Koch Institute di Berlino. – Eppure, a livello globale, le infezioni da COVID-19 sono ancora molto più basse tra i bambini che tra gli adulti”.

Certamente le scuole più “sicure” o comunque meno esposte ai pericoli sono quelle dei comuni nei quali il numero di contagi è già basso di suo. Ma anche nei luoghi in cui le infezioni a livello generale risultano in aumento, i focolai nelle scuole restano rari.

Italia, Australia, Gran Bretagna e Usa a confronto

Più di 65mila scuole in Italia hanno riaperto a settembre e soltanto 1.212 istituti hanno registrato casi di contagio nell’arco delle 4 settimane. Nel 93% dei casi, è stato segnalato un solo contagio e per quanto concerne le scuole superiori, soltanto in un comune ci sono stati oltre 10 studenti infetti.

Anche nello stato di Victoria, in Australia, dove a luglio si è verificata una seconda ondata di infezioni da COVID-19, non si sono avute epidemie legate a scuole e asili nido. Due terzi delle 1.635 infezioni da COVID-19 negli istituti, erano limitati a un singolo caso e il 91% riguardava meno di 10 persone.

Diversa la situazione negli Stati Uniti, dove, alla riapertura delle scuole (agosto), la percentuale di infezioni nei bambini ha continuato a salire, come ha evidenziato Ashlesha Kaushik, pediatra di Sioux City, Iowa, e portavoce dell’American Academy di pediatria. Non è chiaro quanto i focolai che hanno origine nelle scuole possano contribuire alla trasmissione del virus nella comunità. Questo perché ci sono anche altri fattori determinanti, tra cui l’allentamento delle restrizioni su attività commerciali e riunioni. “Di sicuro anche l’aumento dei test nelle fasi successive alla prima ondata della pandemia, ha inevitabilmente fatto crescere i numeri complessivi” precisa la dottoressa Kaushik.



E vediamo la Gran Bretagna. I dati sulla diffusione del virus a livello scolastico in Inghilterra, dimostrano che gli adulti sono stati spesso i primi a essere contagiati. Delle 30 “epidemie scolastiche” segnalate a giugno, la maggior parte riguardava il personale all’interno degli istituti; soltanto due i casi fra gli studenti.

I bambini piccoli sono meno contagiosi

I ricercatori ipotizzano che uno dei motivi per i quali le scuole non sono diventate punti caldi del COVID-19 sia che i bambini, specialmente quelli sotto i 12/14 anni, sono meno suscettibili alle infezioni rispetto agli adulti. “Anche quando “contagiati” i piccoli, anche quelli fra gli 0 e i 5 anni, hanno meno probabilità di trasmettere il virus” spiega Haas.

In un’analisi svolta in Germania, il team di Haas ha scoperto che i contagi erano meno comuni nei bambini di età compresa tra 6 e 10 anni rispetto ai ragazzi più grandi e agli adulti del personale operativo nelle scuole.

“Il potenziale di trasmissione aumenta con l’età e gli adolescenti hanno la stessa probabilità di trasmettere il virus come gli adulti – sottolinea lo studioso -. Ragazzi e insegnanti dovrebbero essere al centro delle misure di mitigazione, indossare mascherine o tornare alle lezioni online quando la trasmissione nella comunità è alta”.



Anche negli Stati Uniti, il tasso di infezione è due volte più alto nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni rispetto a quelli tra i 5 e gli 11 anni. In base ai dati raccolti dall’economista Emily Oster presso la Brown University di Providence, Rhode Island, su 200mila studenti delle scuole di 47 stati, l’incidenza è stata più alta fra i giovani delle scuole superiori, seguita da quelli delle medie e infine delle elementari.

Un meccanismo ancora misterioso

Il motivo effettivo per il quale i bambini più piccoli siano meno contagiosi dei ragazzi più grandi non è del tutto chiaro per gli scienziati. “Una possibilità – sostiene Haas – è che, avendo polmoni più piccoli, siano meno predisposti a proiettare aerosol infettivi verso gli adulti. Nei casi di tubercolosi questo può accadere ma le infezioni da SARS-CoV-2 sono diverse, perché il virus infetta le vie aeree superiori”.