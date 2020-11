Perché i Paesi asiatici stanno superando il mondo occidentale nel controllo della pandemia di Covid-19? A chiederselo è un gruppo di scienziati italiani dell’Irccs San Raffaele di Milano e università Vita-Salute. E in uno studio condotto con colleghi russi provano a dare una risposta sul perché, anche in termini di mortalità, ci siano queste grandi differenze che sembrano premiare l’Oriente: a pesare potrebbero essere più fattori che, secondo gli esperti, vanno dall’età media delle popolazioni, alla cultura ed esperienza passata con emergenze di questo tipo. Persino fumo e Dna potrebbero giocare un ruolo. Non solo il lockdown, riflettono gli autori.

Fonte