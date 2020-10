E’ deceduto in nottata il vescovo di Caserta, monsignor Giovanni D’Alise. Era stato ricoverato il 30 settembre scorso perché positivo al Covid-19. Il prelato aveva accusato lievi sintomi e febbre. Per questo si era recato in ospedale dove gli era stato praticato un tampone molecolare rapido. Le sue condizioni non erano gravi, ma evidentemente la sua pregressa situazione di salute ha contribuito ad aggravare il quadro clinico.

Monsignor D’Alise aveva 72 anni ed era stato ordinato vescovo il 17 luglio del 2004. Era alla guida della Diocesi di Caserta dal 18 maggio 2014.

Aveva sostituito monsignor Pietro Farina. Anche lui deceduto nel corso del mandato vescovile. Costernati i fedeli alla notizia della morte del prelato.