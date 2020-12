È proprio all’emergenza Covid-19 che deve i suoi natali ‘Duets and Solos, nuova griffe degli spettacoli di danza a cura di Daniele Cipriani. E se a lo scorso luglio questo spettacolo andato in scena a Nervi e Ravenna (una collaborazione tra il Ravenna Festival e la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova – Festival del Balletto di Nervi) è stata l’occasione gioiosa per festeggiare l’uscita dalle giornate buie del confinamento, una nuova edizione di ‘Duets and Solos’, presentata dal Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena, verrà trasmessa in streaming il 6 dicembre alle ore 20 per dare a un pubblico ampio, assetato di arte e bellezza da un secondo lockdown, una rara possibilità di assistere ad uno spettacolo con virtuosi della musica e ballerini internazionali di grido. Lo spettacolo, registrato in presa diretta, sarà visibile a tutti dal canale YouTube del Teatro.

