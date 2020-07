Dopo cinque giorni consecutivi di crescita tornano a calare i nuovi positivi: sono 192 (ieri il dato era di 235) a fronte di 37.472 tamponi effettuati (ieri erano stati molti di più, 52.011). Sette i deceduti nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 34.854 vittime dall’inizio dell’epidemia. I guariti, e quindi dimessi, sono cresciuti di 164 unità. Gli attualmente positivi sono 14.642, dei quali 13.623 in isolamento domiciliare, 945 ricoverati con sintomi e 74 in terapia intensiva. Questi ultimi ieri erano 71, quindi si è avuto un incremento di tre unità. I casi totali di Covid in Italia sono 241.419. Sono questi alcuni dei dati del bollettino giornaliero del Ministero della Salute.

Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.637 casi di positività, 24 in più rispetto a ieri, di cui 13 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attività di screening regionale. Per quanto riguarda gli 11 sintomatici (5 a Bologna, 4 a Modena, 1 a Parma e 1 a Piacenza), si tratta per la maggior parte di situazioni riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti. Si registra un decesso in provincia di Bologna. Il numero totale sale dunque a 4.268. I nuovi tamponi effettuati sono 3.011, che raggiungono così complessivamente quota 517.215, a cui si aggiungono altri 1.104 test sierologici.

Le nuove guarigioni sono 31 per un totale di, l’81,5% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.029 (8 in meno rispetto a ieri). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 932, 9 in meno rispetto a ieri, 90,5% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 9 (+1), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 88 come ieri.

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 23.340 (+31): 240 ‘clinicamente guarite’, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.100 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.552 a Piacenza (+1), 3.671 a Parma (+2), 5.006 a Reggio Emilia (+2), 3.966 a Modena (+7), 4.967 a Bologna (+8); 404 a Imola (invariato), 1.030 a Ferrara (+1); 1.073 a Ravenna (+2), 962 a Forlì (invariato), 807 a Cesena (+1) e 2.199 a Rimini (invariato).

Veneto

Sono 6 nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati da ieri pomeriggio in Veneto, che raggiunge così il dato di 19.326 infezioni dall’inizio della pandemia. Lo segnala il bollettino della Regione. Le vittime sono ferme a 2.023, tra ospedali e case di riposo). I nuovi casi sono distribuiti in varie province (Venezia, Vicenza Verona e Belluno), sono tutti adulti stranieri e non in casa di riposo.

Lazio

“Oggi registriamo un dato di 14 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano 11 nuovi casi. Dei nuovi casi giornalieri si registrano 6 casi di nazionalità Bangladesh (5 da Roma città e uno da Viterbo) e di questi tre sono di rientro con volo aereo da Dacca”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “E’ necessario fare i tamponi all’aeroporto e garantire l’isolamento per chi proviene dai Paesi ad alto rischio – sottolinea D’Amato -. Continuiamo ad avere una prevalenza di casi di importazione”.

“Nella Asl Roma 1 dei tre casi odierni uno riguarda una donna di 88 anni individuata con test di sieroprevalenza in fase di accesso alla casa di riposo – prosegue l’assessore -. Nella Asl Roma 2 si registrano 5 casi tutti di nazionalità Bangladesh e sono conviventi di un caso positivo già noto individuato al Policlinico Casilino. Due di questi casi sono di rientro con volo internazionale da Dacca.

Nella Asl Roma 3 sono 3 i casi odierni e di questi una donna di trent’anni asintomatica individuata con il test di sieroprevalenza e di rientro da Londra. E’ in corso l’indagine epidemiologica. Un secondo caso riguarda una insegnante di 64 anni asintomatica individuata al test di sieroprevalenza e un ragazzo di 20 anni segnalato dal medico di medicina generale.

Infine per quanto riguarda le province registriamo un caso nella Asl di Latina si tratta di un uomo sintomatico di Minturno ed è in corso l’indagine epidemiologica, un secondo caso nella Asl di Viterbo e si tratta di un uomo di rientro dal Bangladesh con uno dei voli da Dacca già attenzionato” conclude D’Amato.

Toscana

In Toscana sono 10.285 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 8.841 (l’86% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 352.549, 2.804 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 330, +1,9% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi: al momento il dato complessivo è di 1.114 morti dall’inizio dell’epidemia.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 276 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 400 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi x100.000 abitanti, Lucca con 348, Firenze con 317, la più bassa Livorno con 143.

Complessivamente, 316 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (più 5 rispetto a ieri, più 1,6%). Sono 1.063 (meno 170 rispetto a ieri, meno 13,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 14, 1 in più di ieri (più 7,7%), di cui 2 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Delle persone complessivamente guarite 226 persone lo sono “clinicamente”, 8.615 a tutti gli effetti.

Puglia

Nessuno dei test processati in puglia per accertare l’infezione da covid 19 ha dato esito positivo. E nessuno è rimasto vittima del coronavirus. È Quanto riporta il bollettino diffuso dalla task force regionale che si occupa della epidemia che nei giorni scorsi aveva registrato nuove positività e alcuni decessi. I positivi accertati sono 110, 20 dei quali in ospedale. Il numero dei guariti sale a 3881 unità.

Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 670 tamponi su 387 persone, registrando un nuovo caso positivo e nessun decesso. Le persone sinora risultate positive al test del coronavirus sono 2.647. A livello provinciale l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha informato che ad oggi ha effettuato in totale 87.236 tamponi su 42.772 persone. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’azienda, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarcom sono ricoverati complessivamente 5 pazienti affetti da Covid-19.







