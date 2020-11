“L’emergenza sanitaria ha purtroppo avuto effetto sulla stagione 2020 di Gardaland, che si è trovato ad affrontare diversi ostacoli. Prima del lockdown di marzo eravamo infatti pronti ad inaugurare la nuova stagione, prevista per il 28 dello stesso mese, ma l’emergenza ha comportato il fermo dell’attività e un periodo di incertezza sulle prospettive future”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato Gardaland. A quel punto, ricorda, “abbiamo valutato e studiato tutte le misure necessarie e, dopo aver trasformato radicalmente le modalità operative e aver elaborato un protocollo di sicurezza insieme ad enti, autorità ed esperti nel campo, Gardaland ha potuto riaprire, primo parco divertimenti in Italia, il 13 giugno”.

Fonte