“La chiusura delle scuole è solo l’inizio. De Luca ha alzato bandiera bianca: sarà inevitabile un nuovo lockdown”. Così Luigi de Magistris, sindaco di Napoli a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital.

“Basta dire che questa è una situazione inaspettata. È da giugno che aumentano i contagi. E De Luca non ha fatto niente: non ci sono medici o infermieri in più, niente tamponi o nuovi posti letto. Assistenza domiciliare completamente assente. Cosa è stato fatto in tutti questi mesi di proclami e lanciafiamme? E’ venuta fuori tutta l’inadeguatezza della sanità pubblica della regione. Gli ospedali sono già in tilt”, continua De Magistris a Radio Capital.

“Come si fa a decidere la chiusura delle scuole alle 7 di sera senza coordinarsi con nessuno? Io non sono neanche parte dell’unità di crisi. Decisione presa senza confrontarsi con nessuno”. E sull’app Immuni De Magistris dice: “Non l’ho scaricata, non serve. Se poi mi diranno che serve per dare l’idea di unità del Paese la scarichero anche, ma ci sono misure più efficaci”.







