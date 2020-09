“Se fra tre-quattro giorni coi nostri esperti constatiamo che la curva si aggrava chiudiamo tutto”. Enzo De Luca torna a minacciare la chiusura di tutte le attività economiche di fronte al fatto che “siamo in piena epidemia, seconda ondata”.

Il presidente la mette così: “O accettiamo la convivenza col virus, e questo prevede il rispetto di regole rigorosissime, oppure l’alternativa è semplice, la chiusura”. L’allarme del presidente è sostenuto da dati che al momento non sono drammatici, anzi, De Luca dice di essere pronto per assicurare “serenità per le famiglie”.

Coronavirus, De Luca: “Se la curva dei contagi si aggrava, pronti a chiudere tutto” in riproduzione….

I dati dicono che oggi ci sono 371 ricoveri ordinari con una disponibililtà di 552 posti, e “possiamo arrivare a 940 in tempi brevi>, Sulle terapie intensive ci sono 25 ricoveri oggi su 38 posti disponibili, che “in 48 ore possono arrivare a 500”. Ma De Luca è spaventato dal fatto che “il dato dei contagiati oggi è peggio di quello di marzo” e quindi esibisce una valutazione dei suoi epidemiologi che parla di altri 5000 positivi ai primi di ottobre e un grafico che prevede un picco fra fine ottobre e inizio novembre.

Da qui la decisione sulle mascherine e l’invito a “non scherzare più”. Il panorama prevede però anche l’inizio delle vaccinazioni antiinfluenzali, preziose per separare in anticipo i possibili positivi Covid da altri malati: “E’ arrivato il primo stock di 1,5 milioni di dosi ordinate a aprile – dice De Luca – Si inizia dall’1 ottobre. Ovviamente a scaglioni, partendo da categorie a rischio. Ma informatevi presso le vostre Asl e medici di famiglia. Perchè è opportuno che vi vacciniate tutti”.







Fonte