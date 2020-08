I contagi da coronavirus aumentano, ma non al punto da considerare valida l’ipotesi di attuare un nuovo blocco della mobilità tra Regioni. Lo chiarisce a margine del Meeting di Rimini, il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, rispondendo a chi gli chiedeva se ci sia il rischio di blocco di spostamenti tra le regioni come paventato dal presidente della Campania. “In questo momento mi pare di no. – ha dichiarato Bonaccini – Dopodiché si segue sempre l’evoluzione del virus e poi si discute tra Regioni e Governo. Bisogna sempre tenere monitorata la situazione perché quelli che parlano il giorno dopo mi hanno sempre fatto abbastanza pena”.

Ieri De Luca aveva lanciato l’ipotesi durante una delle sue dirette Facebook destinata a far discutere. “A fine agosto – ha dichiarato nel live contando i 68 contagi in più nella regione – vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale. Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia”.

L’ipotesi della barriera tra una regione e l’altra non è piaciuta all’ex governatore Stefano Caldoro, candidato alla presidenza regionale per il centrodestra, che già ieri aveva attaccato De Luca: “E’ in evidente stato confusionale: sparge paura per fini elettorali”. Oggi il governatore dell’Emilia Romagna spiega che la situazione non richiede una misura del genere: “Per ora mi pare che la situazione, pur in crescita, sia ancora sotto controllo. Rispetto agli altri paesi europei, siamo il Paese che sta arginando meglio la pandemia è vero, si è abbassata molto l’età media dei positivi seppure sono casi meno gravi di quando, mesi fa, avevamo i reparti di terapia intensiva pieni. Ma bisogna stare molto attenti ed evitare di dire che il virus è sconfitto: non lo sarà finché non avremo un vaccino”.