In apertuta del collegamento il presidente della Regione sul nuovo governo afferma: “Ci sono troppe aspettative, non aspettiamoci miracoli. Dobbiamo avere pazienza nei confronti di questo governo, credo che ci siano aspettative francamente esagerate. Credo che sia inutile e illusorio aspettarsi miracoli, non avremo miracoli”.

E aggiunge: “Sui sottosegretari, al di là e al di qua delle persone nominate – aggiunge De Luca – credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana e anche per non andare oltre il codice penale”. Il governatore torna a polemizzare sui mancati controlli e chiede un piano di sicurezza. Poi punta l’indice contro il commissario straordinario Arcuri per la mancanza di Vaccini: “Produrre i vaccini era la prima cosa, ma nessuno ci ha pensato. Abbiamo pensato alle scemenze, non a produrre i vaccini. I vaccini non arrivano. Potremmo somministrarlo al doppio dei cittadini, ma con queste forniture andremo alle calende greche per completare la vaccinazione. Per questo sarà necessario valutare di fare la prima dose, e poi si vede. Se dobbiamo stare fermi meglio avere una copertura al 50-60 per cento, che riduce comunque l’attacco del Covid, piuttosto che stare a contemplare il nulla”.

Per ovviare alla inadeguata fornitura di dosi, De Luca conferma anche la volontà di acquistare vaccini autonomamente: “L’acquisto all’estero avverrà avendo avendo chiari due presupposti – spiega – la Campania non userà mediatori o intermediari, parliamo ad aziende ufficiali e agli Stati. In ogni caso i vaccini che saranno somministrati saranno valutati e approvati da autorità di controllo come Ema e Aifa”.

De Luca chiede più rigore sui controlli: “La fiammata di contagio che registriamo oggi nel Paese è l’immagine di un Paese abbandonato a sé stesso. Fasce, contro fasce, zone e contro zone sono palliati, se non abbiamo controlli rigorosi – polemizza De Luca -. Non mi aspetto cose da stato di polizia, ma mi aspetto che non ci sia nessuno per strada senza la mascherina, questo è possibile ottenerlo, ma per farlo occorrono misure di repressione chiare”.