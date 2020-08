– La Gran Bretagna ha messo a punto un nuovo test per il Covid-19 che è in grado di verificare in appena 90 minuti se una persona ha contratto il virus, a differenza degli esami con i tamponi che richiedono almeno da uno a due giorni. Basato su un campione di saliva, il test non ha bisogno di essere inviato a un laboratorio. Le autorità sanitarie britanniche intendono utilizzarlo al più presto, a cominciare dal personale degli ospedali e nelle case di cura, sperando che possa diventare uno strumento cruciale per combattere una prevista seconda ondata della pandemia in autunno o anche più presto.

Un secondo test, altrettanto rapido, permetterà di riscontrare la presenza del virus attraverso un campione di dna prelevato dalle narici. In entrambi i casi i nuovi esami diagnostici aiuteranno a distinguere tra il coronavirus e altre malattie stagionali come il raffreddore e l’influenza. “Può avere enormi benefici per controllare la diffusione del virus da qui all’inverno e salvare vite umane”, commenta il ministro della Sanità Matt Hancock. Mezzo milione di nuovi test basati sulla saliva saranno disponibili dalla settimana prossima, con milioni di altri previsti nei mesi a venire. In aggiunta, 5 mila macchinari per esami immediati del dna entreranno in funzione entro l’autunno.

Non ci sono ancora dati scientifici sulla precisione dei due nuovi tipi di test, ma sir John Bell, docente di medicina all’università di Oxford, che è uno dei consulenti del governo nello sviluppo dei nuovi esami, afferma che producono gli stessi risultati affidabili dei test con i tamponi svolti fino ad ora.

L’annuncio dei nuovi test arriva mentre il Regno Unito teme una seconda ondata di Covid-19. Boris Johnson ha rinviato ulteriori allentamenti del lockdown e secondo indiscrezioni prepara piani per imporre nuovi “lockdown locali”, dunque non a tappeto su tutta la nazione, nel giro di qualche settimana, se il numero dei contagi continuerà a salire. Stamane è stato annunciato un “grave focolaio” nell’area di Manchester. Al tempo stesso inizia oggi un programma per incoraggiare la gente ad andare al ristorante, settore duramente colpito dai mesi di lockdown: il governo pagherà fino a 10 sterline a persona per chiunque va a pranzo o a cena fuori dal lunedì al mercoledì.