Un software open source capace di realizzare previsioni epidemiologiche quantitativamente affidabili in contesti medio-piccoli, consentendo di valutare l’efficacia di eventuali misure di contenimento. A idearlo è stato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Cnr, e attualmente è in corso una sperimentazione nel Comune di Firenze. Si tratta di un simulatore di contagio adattabile a contesti di dimensioni circoscritte, quali parchi, ospedali, scuole e comuni medio-piccoli, utilizzabile per studiare l’impatto di possibili misure di contenimento o per comprendere, anche retrospettivamente, perché si sono verificate determinate situazioni, così da prevenirne, se possibile, il ripetersi.

