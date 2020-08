Continuano ad aumentare in Italia i contagi da coronavirus. Sono stati 845 nelle ultime 24 ore, mentre nel report precedente erano stati 642. Sei i morti da ieri che porta il totale a 35.418 da inizio emergenza. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione Civile. Sono stati 180 i guariti nelle ultime 24 ore per un numero complessivo di 204.686 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 68 ricoverati, due in più di ieri. Anche oggi nessuna regione a contagi zero. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 77.442 tamponi per un totale che sale a 7.790.596.

