“L’adattamento è una forma di intelligenza e in parte si è verificato. Ma in giro c’è molta frustrazione, legata al fatto che la classe dirigente, non solo il governo, sembra fare di tutto per aumentare il clima di paura e di sconcerto”. Lo afferma in una intervista a QN lo psichiatra Paolo Crepet, 69 anni, lapidario nel descrivere la situazione in Italia dopo sette mesi di pandemia. E usa una metafora per rendere l’idea di dove ci troviamo oggi: “C’è una pentola a pressione con sotto ancora il fuoco acceso. Speriamo che la valvola per il vapore regga perché il virus non sparirà in fretta. La frustrazione deve convivere con il tempo d’attesa e il tempo d’attesa va utilizzato al meglio. Inventiamoci qualcosa, c’è uno spazio di creatività enorme. Quando finirà tutto sarà come negli anni ’50, produrremo cose mai viste“.

