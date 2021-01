Sono 1.347 le persone sanzionate e 16 quelle denunciate nella giornata del 31 dicembre a seguito dei controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle misure anti-Covid. Sono stati anche 21 gli esercizi commerciali chiusi e 67 i titolari sanzionati. In 24 ore sono state controllate 64.855 persone e 11.841 attività o esercizi.

A Firenze diverse persone sono state multate con una sanzione da 400 euro per spostamenti fuori dal Comune e senza le motivazioni previste dal Dpcm; tra queste, due sono state sorprese alla stazione di Santa Maria Novella anche senza mascherina. I poliziotti sono intervenuti in via Ghibellina su chiamata di un uomo che segnalava una festa in corso in un’abitazione vicina alla sua. E, al loro arrivo, hanno trovato 14 persone tra i 20 e i 30 anni che festeggiavano. Gli agenti hanno multato anche il titolare di un minimarket in centro che effettuava la vendita oltre l’orario consentito e un pub in zona semi centrale perchè serviva clienti nonostante sia permesso solo il consumo d’asporto.

A Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, alle 2.30 di notte un’auto, con a bordo quattro giovani, è finita contro un palo del semaforo. Il conducente tentava di fuggire dal controllo anti-covid delle forze dell’oridne. Subito dopo l’incidente, con i suoi amici si è allontanato a piedi ma sono stati rintracciati dai carabinieri e identificati.

A Torino i controlli anti assembramenti si sono sovrapposti a quelli anti droga. Quattro le persone arrestate, un chilo di stupefacenti sequestrato, un rave party sventato e 8 automobilisti sanzionati.