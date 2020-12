Sono 240mila i lavoratori dipendenti potenzialmente esclusi dall’accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali in quanto assunti dalle circa 86 mila nuove imprese nate tra il 13 luglio e il 31 ottobre 2020 che restano ‘fuori’ dalla possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale in quanto non beneficiari delle precedenti settimane previste dalla normativa Covid-19. Queste ultime, infatti, hanno potuto avere accesso alla cig solo a partire dal 9 novembre 2020. Sono le stime raccolte dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro nell’approfondimento di oggi 11 dicembre.

