“Tutto si può fare, per noi albergatori cambia poco. Ma per un turista che va in montagna per svagarsi credo che cenare l’ultimo dell’anno in camera dopo le 18 sia svilente. Sarebbe meglio a questo punto fare un cenone il 31 dicembre dalle 14 alle 18 in albergo, con il dovuto distanziamento, e riservato naturalmente solo agli ospiti della struttura alberghiera, senza clienti esterni. Poi tutti a dormire”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Gildo Trevisan, titolare del Hotel Al Pelmo di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, e presidente del Consorzio turistico Cadore Dolomiti, sull’ipotesi allo studio del governo dell’apertura degli alberghi in montagna a Capodanno, ma senza cenone e solo con servizio in camera dalle 18.

