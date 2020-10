“Lo spettro del prolungamento dello stato di emergenza da Covid-19 sino al 31 gennaio 2021 di certo non giova a fede, musica e sociale. Ironia della sorte, in quella data cade anche la memoria liturgica di San Giovanni Bosco, che ai propri giovani ripeteva spesso ‘Una casa senza musica è come un corpo senz’anima’. Urgono pertanto nuove regole certe per chiese e concerti, che consentano un ‘assembramento intelligente’. E se usassimo le prime per ospitare i secondi? Più gente in posti più spaziosi nel rispetto delle distanze potrebbe essere una strada percorribile”. E’ l’idea di Maurizio Scandurra, critico musicale e giornalista cattolico, che durante il lockdown propose proprio all’Adnkronos, in risposta allo stop forzato anche alle funzioni religiose, di recarsi in chiesa a turno, come in posta, per il ritiro delle pensioni.

