La notizia dei primi casi di reinfezione da Coronavirus non ha colto di sorpresa gli scienziati. Ieri l’università di Hong Kong ha confermato che un paziente che era stato infettato da un ceppo asiatico del virus ad aprile si è reinfettato con un altro ceppo ad agosto dopo un viaggio in Spagna. Anche nei Paesi Bassi e in Belgio sono stati annunciati altri due casi simili. In attesa di dati più completi, i dubbi sull’immunità, sul rischio di reinfezione e anche sulla protezione che il vaccino sarà in grado di garantire sono tanti. E se in molti casi, le risposte ancora non ci sono i No Vax ne approfittano per dire che un eventuale vaccino non servirebbe. Insieme a Carlo Federico Perno, uno dei maggiori esperti italiani di virologia e direttore di Microbiologia e diagnostica immunologica presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, cerchiamo di fare chiarezza su come funziona l’immunità in generale e sul perché il rischio di ammalarsi più volte di Coronavirus è concreto.

Che cos’è l’immunità?

“L’immunità è la risposta dell’organismo agli attacchi esterni che in gran parte sono agenti infettivi, quindi microbi ma anche fumo o allergeni. Si sviluppa a partire dalla nascita ed è lo strumento attraverso cui siamo vivi perché se non ci fosse l’immunità moriremmo di infezioni e di tumori nei primissimi anni di vita”.



Come si sviluppa questo sistema di difesa?

“L’immunità si sviluppa in parte attraverso il contatto con i ‘nemici’ esterni, cioè gli antigeni, che ci fanno produrre gli anticorpi, e i linfociti T che ci difendono. Questa è l’immunità acquisita. Ma abbiamo anche una immunità innata, che svilupperemmo comunque con il passare degli anni e che è indispensabile perché l’immunità acquisita raggiunge il massimo della sua potenza contro il nemico non prima di una o due settimane dal contatto con il microbo. Quindi, l’immunità innata è come una prima linea di difesa che serve per prendere tempo in attesa che si formi l’immunità vera e propria”.



Come mai – a parità di età e altre patologie – ci sono persone che si infettano di Coronavirus in forma grave, altri che non si ammalano per niente e altri che hanno solo una forma asintomatica?

“Uno dei meccanismi che spiega questa diversità è proprio l’immunità innata, che non è specifica contro il Coronavirus ma è un irrobustimento dell’organismo contro gli attacchi esterni ed è anche la ragione per cui nei Paesi in via di sviluppo dove ci sono tantissimi microbi e l’organismo è più robusto la mortalità per Coronavirus è bassa”.



Le reinfezioni si verificano abitualmente anche con altri virus?

“Dipende dal tipo di microbo. Ce ne sono alcuni che normalmente producono una risposta immunitaria che chiamiamo neutralizzante, cioè l’organismo è in grado tramite gli anticorpi di bloccare il virus e impedire le reinfezioni, di solito per tutta la vita come accade con malattie o vaccini, come quelli per il morbillo, la rosolia, la poliomielite. Ma ci sono altri microrganismi che, pur stimolando una risposta immunitaria, non determinano la produzione degli anticorpi neutralizzanti e quindi non proteggono l’organismo come avviene nel caso dell’Hiv e dell’epatite C”.

Come dobbiamo interpretare le reinfezioni di Covid?

“Ci auguriamo che non avvengano con frequenza, ma si tratta di eventi attesi perché non esiste una patente di immunità visto che la risposta immunitaria provocata dalla prima infezione non sempre è neutralizzante. Anche se non conosciamo bene i meccanismi di difesa del virus, sappiamo che alcuni soggetti producono una risposta con anticorpi neutralizzanti e presumiamo che non si reinfetteranno anche se non sappiamo per quanto tempo. Ma, per ragioni ancora sconosciute, ci sono altre persone, almeno la metà, che producono anticorpi non neutralizzanti che rappresentano solo un segnale che si sono infettati ma non ci difendono, anzi in alcuni sfortunati casi questi anticorpi possono addirittura favorire la reinfezione”.



Che implicazioni ha tutto ciò rispetto alle possibili terapie come, per esempio, quella sul plasma?

“La terapia con il plasma è una strategia intelligente e valida che usiamo per tantissime malattie virali, ma deve essere fatta con campioni di sangue testati per verificare la presenza di anticorpi neutralizzanti visto che, come abbiamo detto prima, alcune persone non hanno questo tipo di anticorpi e quindi il loro sangue non solo non proteggerebbe dal Coronavirus ma potrebbe addirittura scatenare l’infezione. Questo significa che non tutti i donatori di sangue vanno bene”.

L’idea che ci si possa reinfettare con Sars-CoV-2 è usata dai No Vax per dire che la vaccinazione non serve e che, proprio come accade con l’influenza, ci si ammalerebbe lo stesso. E’ così?

“Il confronto con l’influenza è sbagliato perché in questo caso abbiamo un vaccino efficace ma il problema è che il virus cambia di anno in anno. Il punto è che non basta un vaccino che semplicemente produca anticorpi ma deve essere testato per dimostrare che ha prodotto quantità rilevanti di anticorpi neutralizzanti tali da essere protettivo contro il Coronavirus. Ecco perché sono dell’idea che è meglio essere più lenti ma sicuri della sua efficacia anche perché una persona vaccinata si sente più sicura e quindi si espone di più ma se poi la copertura vaccinale non è efficace allora rischia anche di più. Perciò, se il vaccino produce anticorpi neutralizzanti abbiamo vinto, come per il morbillo. Alcuni candidati vaccini, come quello di Astrazeneca e di Pfizer, hanno già dimostrato in laboratorio la capacità di sviluppare anticorpi neutralizzanti ma in altri casi, come il vaccino russo e quelli cinesi, non ci sono ancora dati”.



Il caso del ragazzo di Hong Kong che si è riammalato dopo pochi mesi prendendo il Coronavirus europeo, fa sorgere il dubbio che ci si possa re-infettare prendendo varianti diverse del virus che secondo alcuni sta mutando. E’ così?

“Fino ad ora non abbiamo nessuna evidenza che il virus stia mutando. La variante asiatica e quella europea sono solo leggermente diverse, quanto basta per classificarle dal punto di vista virologico ma questa minima differenza non giustifica una diversa risposta immunitaria. Probabilmente il ragazzo di Kong Kong ha ripreso il Coronavirus perché non aveva sviluppato anticorpi neutralizzanti durante la prima infezione”.

Esiste un modo per ‘allenare’ la nostra immunità?

Purtroppo, l’unico ‘allenamento’ possibile sarebbe quello che si sviluppa direttamente sul campo in caso di infezione. Pensiamo, ad esempio, al ragazzo di Hong Kong: la seconda infezione è stata asintomatica, quindi è probabile che la prima volta che si è ammalato l’organismo si sia allenato al contatto con il virus e abbia sviluppato una sua capacità di difesa. Ma certo non possiamo pensare di rinforzare l’immunità esponendoci al rischio di contagio e allora la cosa più importante da fare e che ci aiuta contro ogni forma di attacco virale è mantenerci in buona salute con un’attenzione particolare ai polmoni che vanno mantenuti liberi e puliti. Uno stile di vita sano è la corazza migliore che possiamo indossare”.