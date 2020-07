“Parteciperò” alla manifestazione prevista in Senato il 27 luglio. “Sono sempre stato una persona libera e non ho necessità di suggeritori. Successivamente, se questa mia partecipazione darà fastidio a qualcuno, regolerò la mia posizione all’interno del Pts”, Patto trasversale per la scienza, “seguendo, con animo leggerissimo, quanto già deciso pochi giorni orsono dall’amico e collega Matteo Bassetti. Augurando al Pts, ovviamente, buona fortuna”. Sono le parole che il virologo Massimo Clementi scrive in una lettera indirizzata a “ciò che resta del Patto trasversale della scienza”, pubblicata sulla sua pagina Facebook.

