La piattaforma di menù digitali evoluti Chuzeat non conteggerà i costi di servizio per i clienti già acquisiti e per i nuovi clienti che si stanno attivando sulla piattaforma in questi giorni. L’azzeramento della commissione di Chuzeat sul servizio è già stato applicato dal 26 ottobre e continuerà fino alla fine delle prescrizioni del nuovo DPCM, previste per il 24 Novembre 2020. “Da quando è iniziata l’avventura di Chuzeat, abbiamo instaurato con molti ristoratori un rapporto di fiducia, basato su uno scambio di opinioni continuo, – spiega Valentina Berti, direttrice marketing e Ceo di Foodea Lab, la startup innovativa che ha sviluppato Cuzeat – li abbiamo compresi e supportati in tutti gli aspetti che riguardano il processo di ordine, la gestione del menu e dei conti. Per questo motivo, in un periodo di estrema difficoltà della ristorazione in Italia ci sentiamo in dovere di schierarci al loro fianco”. “Anche se il modello di prezzo di Chuzeat è “pay-per-use”, cioè di costo a coperto, dunque di per sé estremamente democratico e l’ideale in un momento di incertezza come questo, vogliamo fare di più – continua Berti – facciamo appello anche gli altri attori che offrono applicazioni per la ristorazione a fare altrettanto. Perché se i ristoranti lavoreranno meno, pensiamo possa essere un aiuto enorme non incidere sulle loro marginalità”.

