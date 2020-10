“Bloccare i lavori da un giorno all’altro a teatro è veramente un colpo al cuore, un atto inaspettato. A Firenze stavamo lavorando nel pieno rispetto delle regole. Mascherine, distanziamento, continuamente monitorati, pronti ad adempiere a tutti gli obblighi richiesti per reagire. Non c’è luogo più sicuro del teatro. Non capisco la logica di tutto questo meccanismo”. E’ quanto ha dichiarato Chiara Muti, figlia del grande direttore d’orchestra, parlando all’Adnkronos dall’aeroporto che da Firenze l’ha riportata a Parigi, dove vive con la famiglia, la sua bambina Gilda e il marito, il pianista di fama internazionale David Frey.

