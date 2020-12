“E’ giusto così: se gli esperti dicono che bisogna chiudere per ridurre il contagio da Covid, è bene farlo”. Questo il commento dello chef Giorgio Locatelli sulle prossime misure per contrastare l’epidemia da coronavirus, che in Italia prevedono, in vista delle festività natalizie, zone rosse, e dunque ristoranti chiusi, nei giorni festivi e prefestivi. Parlando con l’Adnkronos, il proprietario della ‘Locanda Locatelli’ di Londra riferisce che anche il suo locale, “proprio da ieri è chiuso e non aprirà per 4 settimane, dopo che la capitale inglese è passata in fascia 3, quella che prevede maggiori restrizioni”.

Fonte