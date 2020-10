“Se va avanti così non potrò fare altro che mettere in cassa integrazione il 50 per cento del personale. Lo Stato ci sta mettendo con le spalle al muro”. Natale Giunta, lo chef siciliano volto noto del piccolo schermo grazie ai 15 anni di partecipazione a ‘La Prova del cuoco’, ieri ha atteso con ansia la conferenza stampa del premier Conte. Incollato alla tv nella cucina del suo ristorante palermitano per “sapere se oggi avrei potuto aprire o no i miei locali”. Il nuovo dpcm approvato dal Governo per contrastare la seconda ondata di contagi per lui finisce con il “colpire duramente il nostro settore”, dimostrando “l’incapacità di questo governo di distinguere tra movida e settore della ristorazione. Sono attività completamente diverse, ma sembra che nessuno né al Governo né al Comitato tecnico scientifico se ne renda conto…”, dice all’Adnkronos.

