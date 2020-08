“Per realizzare lo smart working con successo è necessario affrontare un cambiamento organizzativo su diversi livelli e con un approccio integrato, che riguarda insieme persone, processi, spazi e tecnologie”. Lo ha affermato Marco Ceresa, ad di Randstad Italia, intervenuto oggi al convegno ‘Un nuovo mondo del lavoro, nuovi modi di lavorare’, al Meeting di Rimini, che ha analizzato l’esperienza dello smart working in Italia durante il lockdown e le sue prospettive future. “Da sempre Randstad – ha spiegato Ceresa – ha messo valori e cultura al centro della crescita propria e delle persone. Cerchiamo ogni giorno di fare del nostro meglio per far incontrare ‘chi cerca’ e ‘chi offre’ lavoro, fondando la relazione su un rapporto di fiducia reciproca”.

