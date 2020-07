Un ‘censimento’ degli animali da laboratorio “per accelerare lo sviluppo di vaccini e terapie contro Covid-19”. Nella corsa contro il tempo per fermare la pandemia si è pensato anche al possibile aiuto di topi, furetti e guinea pig. A promuovere la mappatura è stata l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha messo a disposizione degli sviluppatori al lavoro su prodotti specifici per il coronavirus Sars-CoV-2 una lista dei laboratori che hanno uno o più modelli animali di Covid-19 e sono disponibili a collaborare per portare i farmaci velocemente alla meta, offrendo così un contributo alla lotta alla pandemia.

