Lo scorso marzo il ministro israeliano Yaakov Litzman ha dichiarato che il CoronaVirus è una punizione per gli omosessuali e un mese dopo se l’è beccato. A vomitare parole simili a quelle di Litzman è arrivato anche il pastore evangelico Irvin Baxter, noto in USA per essere un telepredicatore omofobo. L’uomo ha più volte detto che il Covid era un castigo per gay, fornicatori e adulteri.

“Nessun omosessuale, né fornicatore, né estorsore, né ubriacone. Nessuno di questi erediterà il regno di Dio’. Se pensiamo di poter semplicemente ignorare Dio e vivere uno stile di vita peccaminoso, beh, non possiamo farlo. Sai, credo che Dio potrebbe usare questo come un campanello d’allarme. Questo coronavirus potrebbe essere un privilegio, perché te lo dico subito, è in arrivo un giudizio molto più grande per queste persone. È nella Bibbia”.

Irvin Baxter, fondatore di ‘Endtime Ministries’, nonché conduttore televisivo del programma religioso ‘End of the Age’, è morto dopo aver contratto il Covid19.

