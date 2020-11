Un iceberg non ancora del tutto visibile. Il numero reale di infezioni da Covid-19 è probabilmente molto più alto di quello che viene segnalato in molte nazioni in tutto il mondo. Secondo una stima basata sull’analisi dei dati di Stati Uniti, Australia, Canada, Corea del Sud e 11 paesi in Europa – Italia inclusa – in media i casi reali sarebbero sei volte maggiori rispetto a quelli ‘censiti’. Me se in Corea del Sud il numero effettivo di infezioni è risultato 2,6 volte superiore rispetto alle cifre riportate, in Italia i casi reali sarebbero ben 17,5 volte superiore a quello ufficiale. Insomma, il nostro Paese è ben lontano dai primi posti quanto a capacità di tracciamento.

