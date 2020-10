IN ITALIA “siamo entrati in una fase di aumento esponenziale dei contagi” da, che “sono saliti vertiginosamente in pochi giorni”. E anche se dal punto di vista dell’impatto sul Servizio sanitario nazionale “al momento la situazione tutto sommato è abbastanza sotto controllo”, poiché Sars-Cov-2 “si è dimostrato un virus stagionale” è possibile immaginare che insieme ai numeri “nel tempo aumenterà purtroppo anche la gravità dei pazienti”. Secondo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), “potremmo dunque arrivare a una seconda ondata reale intorno a novembre-dicembre-gennaio”. Però “è prematuro ipotizzare un nuovo lockdown. – aggiunge – Non si può escludere” a priori, ma “molto dipenderà da noi e siamo ancora in tempo per invertire la tendenza”.

Guardando ai bollettini giornalieri dell’epidemia di coronavirus nella Penisola, “è chiaro che stiamo andando incontro a quello che abbiamo visto accadere in Paesi a noi vicini come la Francia, la Spagna o l’Inghilterra – rileva lo specialista, ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’università degli Studi di Brescia, direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Asst Spedali Civili – Quindi dobbiamo pensare che anche nei prossimi giorni assisteremo a un continuo innalzarsi del tasso di infezione”. Tuttavia per adesso “c’è maggiore tranquillità – sottolinea – perché, probabilmente per l’età media delle persone oggi contagiate, non vediamo i quadri gravissimi che vedevamo prima”. Abbiamo cioè “numeri sovrapponibili” a quelli della primavera scorsa, ma “non dal punto di vista dei ricoveri che restano gestibili”.

Caruso fa notare che “oggi i positivi” a Sars-Cov-2 “andiamo a cercarli con un’attività di tracciamento, mentre in passato arrivavano all’osservazione” per lo più già malati, direttamente in ospedale. “Aspettiamo quindi di capire se”, oltre a un numero sempre maggiore di casi di infezione, “ci saranno anche sempre più ricoveri e più pazienti in terapia intensiva. E’ questo che ci dirà se andiamo verso una seconda ondata importante, mentre al momento – ribadisce l’esperto – la situazione è abbastanza sotto controllo in termini di peso sul Ssn”.

Già nella prima fase dell’emergenza coronavirus il presidente dei virologi era fra i sostenitori della stagionalità di Covid-19. Ora “è stata dimostrata: abbiamo visto quasi un azzeramento in estate, mentre adesso è ricominciata la salita”. In altre parole, il pericolo di tornare in inverno a “grossi numeri” anche sul fronte ricoveri esiste.

Ma “molto dipenderà da noi”, insiste Caruso, convinto che “questa situazione può anche invertirsi. Abbiamo visto alcune aree, penso alla provincia di Nizza, che hanno fatto molta attenzione al distanziamento, all’uso delle mascherine, al predisporre locali ben strutturati per accogliere clienti, all’organizzazione nei posti di lavoro, e hanno visto calare il numero dei positivi. Possiamo invertire il trend – esorta il virologo – Siamo ancora in tempo”.