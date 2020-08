“E’ un momento non facile, un’epoca insidiosa per tutti. Con lo spettacolo, che ha debuttato a Spoleto, spero di essere riuscito a dare ancora un pò di gioia, di poter offrire al pubblico la bellezza. Nulla di funereo nei miei abiti, al contrario ho cercato con tutto me stesso l’originalità, la curiosità, l’insolito, il fantastico” E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos, lo stilista Roberto Capucci, tra i protagonisti dello spettacolo ‘Le creature dei Prometeo- Le creature di Capucci’, su musiche di Beethoven, che ha debuttato al Festival di Spoleto con l’orchestra live del Carlo Felice di Genova e i danzatori della compagnia di Daniele Cipriani, ‘guidati’ nei movimenti sceno-coreografici da Simona Bucci.

Fonte