E’ stato presentato questa mattina alle Procure della Repubblica di Monza e di Napoli l’annunciato esposto del Codacons sul caos degli ospedali della regione, in cui si chiamano in causa le responsabilità dell’amministrazione e si chiede di aprire indagini penali specifiche. Nell’esposto dell’associazione si denuncia “una palesata incapacità in materia di organizzazione e strategie sanitarie, a partire dal livello governativo nazionale, regionale fino alle direzioni generali della Asl, che sta facendo scontare una situazione pesantissima in termini di vite umane perse, sofferenze evitabili e perdite produttive/ lavorative”.

