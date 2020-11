“L’ospedale San Giacomo è stato chiuso dalle Regione Lazio e abbandonato da 13 anni al suo destino dalle istituzioni. Un degrado che è sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei residenti del centro storico. Cornicioni pericolanti, vetri rotti, tetto in rovina, lo storico nosocomio, che un tempo accoglieva i malati, oggi è abitato da topi e gabbiani. Situazione non più sostenibile tanto più che, all’interno dell’ospedale c’è la colonnina della Telecom per accedere alla fibbra. Impossibile entrare, impossibile per molti di noi, avere la connessione web”. E’ quanto denuncia, anche a nome di molti residenti, Fiorenza D’Alessandro, fondatrice e direttrice artistica dell’Associazione culturale Canova 22, che si trova proprio in via Antonio Canova, nella stessa strada del San Giacomo.

