Sono 2.861 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 15.632 tamponi. Dei 2.861 nuovi positivi, 206 sono sintomatici e 2.655 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza Covid-19 è 62.461, mentre sono 996.251 i tamponi complessivamente analizzati. Sono 24 i nuovi decessi legati al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 700. Nel bollettino odierno della Campania si contano 1.245 guariti: il totale dei guariti sale così a 12.991.

