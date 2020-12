Sono 1060 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 39 morti, 12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 27 avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. Sono stati 2.330 tamponi processati. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari all’8,5%. Dei 1.060 nuovi positivi, 134 sono sintomatici e 926 sono asintomatici. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza in Campania è di 166.353, mentre sono 1.708.880 i tamponi complessivamente analizzati. Sono 1.969 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 64.029. Da inizio pandemia sono stati superati i 2mila morti, 2029 i decessi nella Regione.

Fonte