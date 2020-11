“Dopo il ministro Speranza, anche il sindaco di Roma sposa la petizione per il San Giacomo. Sono contenta che Virginia Raggi abbia attenzionato la mia causa perché è in primis la causa di tutti i romani”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Anna Rita Cammerata, promotrice della petizione per la riapertura dell’Ospedale San Giacomo. “L’incontro con il sindaco di Roma, sabato scorso – ha aggiunto – è stata un’occasione per parlare di tante cose che riguardano la città. Non c’è stato timore di prendere atto di una serie di problematiche che è urgente che vengano affrontate e risolte, e di progetti che meriterebbero di vedere la luce”.

