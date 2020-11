“La situazione dei circhi in Italia è drammatica. Il grosso dei complessi è fermo dall’inizio di marzo a causa della pandemia”. A dirlo all’Adnkronos Antonio Buccioni, presidente Ente Nazionale Circhi. “Il sostegno più significativo al settore è arrivato da organizzazioni cattoliche, Coldiretti e Protezione civile in ordine all’approvvigionamento alimentare, specie per gli animali. Dei 20 milioni messi a disposizione dallo Stato per artisti e maestranze dello spettacolo, al circo sono arrivati circa 700.000 euro. Una cifra assolutamente irrilevante“, denuncia Buccioni. “L’erogazione destinata al circo è manifestamente la più bassa rispetto ad altri comparti dello spettacolo, per certi aspetti mortificante”.

